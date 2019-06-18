У жителей Тюменской области стали чаще выявлять описторхоз

По данным официального сайта государственной статистики, за 2018 год в Тюменской области выявили 1483 случая описторхоза. Это на 142 случая больше, чем в 2017 году.

15 июня был снят запрет на вылов рыбы в озерах Тюменской области, и инфекционисты КДЦ "Эндос" решили напомнить, как готовить рыб семейства карповых, чтобы не заболеть.

Заведующий инфекционным отделением "Эндоса" Денис Селезнев отмечает, что метацеркарии устойчивы к низким температурам, но чувствительны к высоким.

Стоит иметь в виду, что личинки описторха погибают при варке рыбы цельным куском через 20 минут, в рыбном фарше — через 10 минут после начала кипячения, при засолке — через 5–7 суток. При холодном копчении возбудитель не погибает. Прожаривать рыбу небольшими кусками необходимо не менее 20 минут, варить — 20 минут с момента закипания, выпекать рыбные пироги — не менее часа. Нужно применять крепкий посол 20% соли к массе рыбы с десятидневной выдержкой, вялить мелкие карповые породы в течение трех недель с двух- или трехдневным предварительным посолом. Холодное копчение нужно проводить после крепкого посола или промораживания в течение 3–4 недель. Обязательно обрабатывать с мылом и кипятком разделочные доски, ножи и столы.

Специалисты отмечают: если заражение все же произошло, не стоит заниматься самолечением. Противопоказаний много, всегда нужна консультация специалиста. Положительного эффекта от применения народных средств не отмечается, лечение описторхоза должно быть комплексным и под наблюдением специалиста.

Описторхоз является причиной развития аллергических заболеваний, хронических дерматозов (экзема, нейродермит), дисбактериозов, являются причиной развития бронхиальной астмы, снижают сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям, поражение поджелудочной железы, также возможны злокачественные новообразования.