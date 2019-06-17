"Мега-Дент" лидирует в борьбе за звание лучшей стоматологической клиники в Тюмени

Фото: сеть стоматологических клиник «Мега-Дент»

Сеть стоматологических клиник в Тюмени "Мега-Дент" стала номинантом конкурса "Народная клиника – 2019. Тюмень", организованного городским изданием "Наша газета".

Победителей конкурса в девяти номинациях определят путем голосования среди посетителей сайта, которое продлится до 30 сентября 2019 года. Опрос стартовал в мае. На сегодняшний день сеть стоматологических клиник "Мега-Дент" по количеству голосов лидирует в номинации "Лучшая стоматологическая клиника" среди более 40 конкурентов. Пользователи могут проголосовать только за одного участника в каждой номинации.

Отметим, что сеть стоматологических клиник "Мега-Дент" является крупнейшей в Тюмени и в этом году отмечает 10-летний юбилей. За это время компания открыла пять стоматологических клиник, cad/cam центр, центр дентальной имплантации и зуботехническую лабораторию. Более 70 000 человек доверили профессионалам свое здоровье и улыбку.

В клинике установлено современное оборудование: стоматологические установки и 3D томографы финской фирмы Planmeca, микроскопы всемирно известной марки Leica Microsystems, в работе используются бинокулярные лупы престижной фирмы Eczon, фрезер в зуботехнической лаборатории итальянской фирмы ZirkonZahn. "Мега-Дент" не пользуется китайскими аналогами и в своей работе использует только проверенные европейские бренды. Только у сети "Мега-Дент" есть сертификат партнерства с мировым лидером по производству стоматологического оборудования и материалов, компанией Dentsply Sirona.

Поддержать клинику в голосовании можно на сайте: http://nasha.tilda.ws/klinica2019