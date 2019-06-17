Ишимские офтальмологи научились лечить косоглазие

10:39 17 июня 2019
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пресс-служба ОБ №4

В областной больнице №4 провели пять операций по лечению косоглазия. Раньше пациентам с данной проблемой приходилось за оперативным лечением ехать в Тюмень.

Оперировал пациентов заведующий офтальмологическим отделением Антон Чудин. Среди первых пациентов Богдан Хайдуков. Сложное косоглазие выявили перед школой, сегодня у ребенка больше нет такой проблемы. У 71-летней Галины Антошкиной косоглазие развилось вследствие катаракты. С октября прошлого года ей провели четыре операции: избавили не только от катаракты, но и исправили косоглазие, сообщили в пресс-службе ОБ №4.

Антон Чудин советует всме своевременно решать проблемы со здоровьем.  "Это не только косметический дефект, но и нарушение бинокулярного зрения, когда оба глаза смотрят одновременно и видят объемные изображения, стереоизображения, - говорит доктор. - Чем раньше мы сделаем операцию, тем прогноз будет более благоприятный".

Теги: Ишим , медицина
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