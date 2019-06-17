В Тюмени запускают второй сезон фестиваля "Том Сойер фест"

На этой неделе в Тюмени стартует второй сезон фестиваля восстановления исторической среды "Том Сойер фест". Волонтеры, неравнодушные к архитектурному наследию, будут работать над обликом жилого дома на улице Льва Толстого, 50.

Деревянное здание, построенное в послевоенное время, расположено в одном из старейших районов города ― Затюменке. Главные украшения дома ― декорированные ворота, водостоки и наличники. Помочь в его восстановлении кураторы проекта приглашают всех желающих. Для участия в проекте не нужно обладать специальными навыками, работать тюменцы будут под присмотром специалистов.

"Мы восстанавливаем здания, которые не имеют статуса памятника культуры и никак не защищены от сноса и перестройки, но они имеют культурную ценность и важны для сохранения уникального облика нашего города. Приходите ― будем восстанавливать Тюмень вместе", ― рассказал куратор фестиваля в Тюмени, студент-архитектор Владимир Скалдин.

Крыша и ворота дома будут очищены от старой краски и заново покрашены в соответствии с новым цветовым решением, которое позволит выделить резьбу и другие декоративные элементы. Вместо забора из профнастила появится деревянный, будут отремонтированы водосточные трубы, а кузнецы изготовят копию разрушившегося дымника.

Дом на улице Льва Толстого, 50

Специальное оборудование для ремонта предоставят спонсоры, а организаторы фестиваля обеспечат участникам расходные материалы, средства защиты и питание. Часть денег на проект была собрана через фонд сохранения исторического наследия "Внимание".

Открытие фестиваля состоится 21 июня в 19.00 по адресу ул. Льва Толстого, 50. В этот же день в 18.00 тюменцев приглашают на квест-экскурсию от организаторов фестиваля. Узнать подробности и присоединиться к "Том Сойер фесту" можно в группе во Вконтакте и в Инстаграме.

Фестиваль "Том Сойер фест" родом из Самары, где он стартовал в 2015 году. В 2019 году в фестивале участвуют около 50 городов России, а также город Каракол в Киргизии. Тюмень присоединилась к "Том Сойер фесту" в прошлом году, инициативные горожане трудились над обликом дома конца XIX века на улице Пароходской, 24.