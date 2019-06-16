Тюменский режиссер планирует снять кино о европейце в Чечне

Грант в размере 500 тыс. рублей получил тюменский сценарист и режиссер Шамиль Агаев в рамках Всероссийского питчинга дебютантов. Выигранные средства он планирует направить на съемку короткометражной картины "Хэллоу, Грозный".

Как рассказал кинематографист, фильм будет посвящен рассказу о европейце, который попал в Чечню. Картина войдет в киноальманах "Россия историй", планирующегося к выходу в прокат, пишет Moi-portal.ru.

Отметим, Всероссийский питчинг дебютантов проходил в Ставрополе с 10 по 12 июня. Начинающие кинематографисты презентовали жюри сценарии своих лент. Всего было прислано 64 заявки, но только 10 из них отобраны для очной защиты. На финал приехали представители из Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Махачкалы, Черкесска, Краснодара, Грозного и Тюмени. Тюменскую область представлял Шамиль Агаев с игровым проектом.