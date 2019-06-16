Тюменские ученые изучают преимущества диатоника для строительства домов

Тюменские ученые в сотрудничестве с медиками, инженерами-строителями и властями изучают использование в строительных конструкциях экологически чистых, пожаробезопасных и шумозащитных материалов. Так, предлагается использовать такой природный материал, как диатомик, для строительства домов на Крайнем Севере и не только.

Как сообщили в Тюменском индустриальном университете, исследование проходит в рамках программы здоровьесбережения на Крайнем Севере. В настоящее время для того, чтобы снизить цены на жилье, при строительстве применяются дешевые материалы, для теплоизоляции используется пенополиуретан, стены между квартирами не служат барьером для проникновения шумов.

"Мы предлагаем новый материал для строительства домов и дорог - диатомик. Это экологически чистый природный материал - отложения озер и морей, в основе которого лежат живые микроорганизмы, которые сейчас во множестве встречаются в Байкале. Отмирая, они создают осадки - диатомиты. В диатомитах 7% железа, и нужно уже сейчас задумываться о технологиях, с помощью которых можно его извлечь", - поделился заведующий кафедрой Криологии Земли Тюменского индустриального университета, академик РАН Владимир Мельников.

Диатомик можно использовать при строительстве не только на Севере. Легкий материал позволяет сэкономить на фундаментах, поглощает шум, теплоизолирует, не воспламеняется. В дальнейших исследованиях материала будут принимать активное участие студенты ТИУ, пишет "Вслух.ру".