Тюменцы выбрали любимого радиоведущего города

Фото: Афиша Тюмень

В популярном паблике "Афиша Тюмень" в течение двух недель проходило народное голосование за лучшего радиоведущего Тюмени. По результатам опроса победителем стал Роман Ильич – один из ведущих шоу "Контора" и программный директор "Диполь ФМ". Он набрал 33% голосов.

Популярный паблик "Афиша Тюмень| Ктокуда72" две недели назад запустил народное голосование в социальной сети "ВКонтакте". Подписчики и гости группы все это время голосовали за лучшего ведущего местного радио. 13 июня в группе были подведены итоги.

Всего в опросе приняли участие более 600 человек. Большинство голосов было отдано Роману Ильичу (203). На втором месте со 149 голосами заслуженно расположился Тимур Шквал. Третье место заняла Женя Кузьмина – 67 голосов.

Также в народном голосовании участвовали: Надя Антипина, Евгений Глебов, Евгений Декаба, Илья Черняев, Дарья Калашникова, Мария Кондратович и Александр Набокофф.

Напомним, десятка участников была выбрана по результатам мониторинга Рейтингового агентства "Сибирь".

Победитель народного голосования в ближайшее время получит в качестве приза специальный диплом от проекта "Афиша Тюмень" и звание лучшего радиоведущего Тюмени по версии народного жюри.

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