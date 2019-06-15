Тюменский духовой оркестр скрасит летние вечера горожан

Уникальный проект "Музыкальное лето" стартует 16 июня в 18 часов на площади 400-летия Тюмени. Каждое воскресенье до 1 сентября на площади будет играть Тюменский духовой оркестр.

В рамках открытия проекта музыканты исполнят современные и классические композиции, саундтреки и зарубежные хиты. Тюменцев и гостей города приглашают на яркий концерт, который продлится с 18 часов до 19 часов 30 минут. Наслаждаться творчеством оркестра можно будет каждое воскресенье до 1 сентября.

Инициатором проекта выступила энергетическая компания ПАО "СУЭНКО" при поддержке администрации города Тюмени. Мероприятие организуется совместно с Центром культуры и творчества "Тюмень".

"Музыкальное лето" - это подарок для горожан, чтобы прогулка летним воскресным вечером была еще приятнее.

СУЭНКО развивает энергосистему Тюменской и Курганской областей.В Тюмени компания уже более 35 лет стабильно работает на рынке обслуживания и эксплуатации энергоресурсов. На балансе находятся 260 километров городских воздушных линий электропередачи.

"Наша компания стремится сделать городское пространство Тюмени лучше и комфортнее для проживания. Мы всегда поддерживаем проведение социально значимых работ и благоустройство города. Надеемся, что такие музыкальные встречи принесут жителям радость и хорошее настроение. Приглашаем жителей и гостей города на "Музыкально лето". Присоединяйтесь к СУЭНКО!", - подчеркивает главный инженер ПАО "СУЭНКО" Юрий Тышук.

Справка о компании:"Сибирско-Уральская энергетическая компания" - межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей, входит в группу компаний ООО "Корпорация СТС". Филиалы компании действуют в г. Тюмени,Кургане, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске, Ишиме, Шадринске.В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет 36 тысяч километров, на балансе находится более 11 тысяч объектов электросетевого хозяйства (подстанций и распределительных пунктов). В сфере тепло-водоснабжения и водоотведения компания обслуживает 790 км тепловых сетей, 370 км сетей водопровода, 2 водозабора, 230 км сетей канализации и 7 комплексов очистных сооружений канализации. В настоящее время на предприятии работает 4700 человек.