ЕГЭ по географии на сто баллов сдали два тюменца

Два тюменских выпускника в этом году сдали Единый государственный экзамен по географии на 100 баллов. На выполнение 34 заданий давалось 3 часа, использовать можно было линейку, транспортир и непрограммируемый калькулятор, рассказали в пресс-службе департамента образования и науки Тюменской области.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по географии – 37 баллов. Отметим, что в Тюменской области уже были стобалльники ЕГЭ по этому предмету. Более того, в 2017 году тюменский выпускник Иван Миляев по приглашению Рособрнадзора встречался с известным путешественником Фёдором Конюховым в его экспедиционном штабе в Москве. За его любовь к науке и успехи в учёбе этого тюменца также поощрили участием в "Крымской кругосветке" в 2018 году. Сейчас Иван Миляев учится в ТюмГУ на направлении "География" и даже участвовал в открытии нового географического корпуса университета.

В 2019 году ЕГЭ сдают около 10 тысяч одиннадцатиклассников Тюменской области. Экзаменационная кампания проходит с 27 мая по 1 июля. С 17 июня в расписании предусмотрены резервные дни. В эти даты экзамены сдают те, кто по уважительным причинам не смог присутствовать в определенные ранее даты, а также выпускники, которые выбрали несколько экзаменов, которые стояли в расписании в один день (литература и география, химия и история, иностранный язык и физика).