Первая смена тюменских "Отрядов мэра" подходит к концу

Фото группы "Отряды мэра Тюмень!" "ВКонтакте"

1,2 тысячи ребят в возрасте от 14 до 17 лет приняли участие в первой смене тюменских "Отрядом мэра", которая завершается 17 июня. Вторая смена начнет работу 1 июля, третья пройдет с 23 по 29 июля.

27 июня начнется онлайн-запись на последнюю, четвертую, смену. Желающим нужно будет заявиться на официальном сайте "отрядов" отряды-мэра.рф. Как и первые две, она продлится 10 рабочих дней - с 5 по 16 августа.

Для трудоустройства потребуются паспорт, СНИЛС, банковской счет, медицинскую справку 086-у, справку о несудимости, которую можно взять через портал "госуслуг".

По вопросам трудоустройства можно звонить по телефонам: 51-79-51, 51-79-52.

В этом году для ребят предложено 48 специальностей. В Год театра добавились две новых: помощник кукловода и помощник реквизитора. За все лето поработать смогут 4200 подростков.