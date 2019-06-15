В Тобольске прошел конкурс проектов среди школьников

80 школьников Тобольска представили свои идеи на конкурсе "Битва проектов". Из 13 команд лучшими стали шесть: школьники разработали проекты, связанные с экологией, творчеством и профилактикой негативного поведения

В течение двух месяцев ребята посещали образовательную программу и прокачивали полученные знания на интерактивной игре по проектированию. Подростки провели экологический пленэр и конкурс арт-объектов, где формировали бережное отношение к природе. Создали творческое объединение, школьный кукольный театр с мастер-классами. Также организовали интерактивные перемены для младшеклассников, а для учеников среднего звена проект "Старший друг" — индивидуальную работу и совместный досуг старшеклассников и подростков 11-13 лет.

"На образовательных встречах участники учились работать в команде, принимать критику, распределять обязанности. По итогу 6 команд победили в конкурсе и получили ресурсную поддержку мультицентра "Моя территория". В мае проекты победителей были успешно реализованы", — отметила Светлана Спехова, руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске.

Остальным командам помогут составить план по поиску партнеров или другой путь реализации проекта.