В Тюменской области 19 стобалльников на ЕГЭ по химии

16:30 14 июня 2019
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Фото: pixabay.com

В Тюменской области 19 выпускников набрали максимальное количество баллов на ЕГЭ по химии. Такое большое количество стобалльников по этому предмету в регионе впервые.

На сто баллов экзамен по химии написали ученики Заводоуковской школы №2, Нижнетавдинской школы, школы №9 Тобольска, школы №8  Ишима, тюменских школ №15, 45 и 88, гимназии №16, лицеев №34 и №93, гимназии ТюмГУ, рассказали в центре оценки качества образования Тюменской области.

Теги: ЕГЭ
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