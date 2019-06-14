В Тюменской области 19 стобалльников на ЕГЭ по химии

В Тюменской области 19 выпускников набрали максимальное количество баллов на ЕГЭ по химии. Такое большое количество стобалльников по этому предмету в регионе впервые.

На сто баллов экзамен по химии написали ученики Заводоуковской школы №2, Нижнетавдинской школы, школы №9 Тобольска, школы №8 Ишима, тюменских школ №15, 45 и 88, гимназии №16, лицеев №34 и №93, гимназии ТюмГУ, рассказали в центре оценки качества образования Тюменской области.