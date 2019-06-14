Тюменца судят за ДТП, в котором пострадала первоклассница

В Тюмени перед судом предстанет водитель за дорожную аварию, в которой пострадала 7-летняя девочка.

Инцидент произошел днем 29 декабря 2018 года на улице Домостроителей. Тюменец на Chevrolet Cruze не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Kia Rio.

Первоклассница на заднем пассажирском сидении Kia получила тяжкий вред здоровью — многочисленные переломы грудных позвонков. Девочка находилась в специальном удерживающем устройстве и была пристегнута ремнем безопасности.

Водитель Chevrolet Cruze обвиняется по ч.1 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).