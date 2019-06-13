На тюменских трассах снизилось число смертей

С начала 2019 года 127 ДТП произошло на федеральных автодорогах Тюменской области. Это больше, чем за тот же период 2018 года на 9,5%.

По сведениям Госавтоинспекции Тюменской области, в авариях погиб 21 человек (в 2018-м — 34 человека), ранены 220 человек (это больше показателей 2018 года на 35%).

В этом году 3 человека погибли в ДТП на федеральной автодороге Тюмень — Омск, 8 — на федеральной автодороге Курган —Тюмень, 10 — на федеральной автодороге Тюмень —Ханты-Мансийск.

Основные причины ДТП при следовании на дальние расстояния: усталость водителей и сон за рулем, выезд на встречную полосу, опасный обгон, неправильный выбор скорости и дистанции.