Тюменец обокрал знакомую и раздал деньги друзьям

13:25 13 июня 2019
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Фото: pixabay.com

В Нижнетавдинском районе местный житель без спроса снял с кредитной карты знакомой 160 тысяч рублей, которые тратил на алкоголь и раздавал друзьям.

59-летняя женщина, выпивавшая со знакомым, дала ему свою карту для похода в магазин. По пути 37-летний мужчина зашел в отделение банка и снял деньги.

"На допросе задержанный пояснил, что деньги нужны были ему для личных нужд. Но часть снятой суммы он потратил на алкоголь и закуску, а другую часть раздал друзьям. 60 тысяч рублей фигурант вернул гражданке", — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Теги: кража
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