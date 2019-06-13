Тюменец обокрал знакомую и раздал деньги друзьям

В Нижнетавдинском районе местный житель без спроса снял с кредитной карты знакомой 160 тысяч рублей, которые тратил на алкоголь и раздавал друзьям.

59-летняя женщина, выпивавшая со знакомым, дала ему свою карту для похода в магазин. По пути 37-летний мужчина зашел в отделение банка и снял деньги.

"На допросе задержанный пояснил, что деньги нужны были ему для личных нужд. Но часть снятой суммы он потратил на алкоголь и закуску, а другую часть раздал друзьям. 60 тысяч рублей фигурант вернул гражданке", — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Кража".