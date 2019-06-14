В Тюменской облдуме откроют выставку "Пятое время года"

13:49 14 июня 2019
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tiamz.ru

Выставка самобытного художника Евгения Корнильцева – Быстринского "Пятое время года" откроется в областном парламенте 19 июня.

Член московского союза художников вернулся на родину в Голышмановский район, где открыл районный Дом художника, создал детскую художественную студию, продолжает творческую и просветительскую деятельность.

Выставки Корнильцева – Быстринского с успехом прошли во многих городах и сёлах Тюменской области. Экспозиция организована при содействии члена Совета Федерации Михаила Пономарёва, сообщает пресс-служба думы.

Теги: выставка , творчество , художники
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