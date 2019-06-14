В Тюменской облдуме откроют выставку "Пятое время года"

Выставка самобытного художника Евгения Корнильцева – Быстринского "Пятое время года" откроется в областном парламенте 19 июня.
Член московского союза художников вернулся на родину в Голышмановский район, где открыл районный Дом художника, создал детскую художественную студию, продолжает творческую и просветительскую деятельность.
Выставки Корнильцева – Быстринского с успехом прошли во многих городах и сёлах Тюменской области. Экспозиция организована при содействии члена Совета Федерации Михаила Пономарёва, сообщает пресс-служба думы.
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