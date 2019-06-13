В Тюменской области пройдет чемпионат среди собаководов

В центре "Аванпост" 15-16 пройдет областной чемпионат по спортивно-прикладному собаководству. В этом году он соберет около 30 четвероногих участников, которые будут оцениваться по категориям международных и национальных видов дрессировки собак.

В первый день соревнований состоится открытие. После сдачи нормативов по выполнению команд на послушание начнутся более сложные упражнения по нормативам служебного троеборья. Часть из них будет выполняться за пределами города, например, поиск человека по следу.

Во второй день участники покажут свои умения в рамках общего курса дрессировки и защитно-караульной службы. Победители получат возможность выступить на чемпионате Уральского федерального округа и России.

Областной чемпионат по спортивно-прикладному собаководству проводился еще в советские времена, около семи лет назад он был возрожден.