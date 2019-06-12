Более 25 тысяч жителей Тюменской области приняли участие в праздновании Дня России

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На митинги и концерты В честь Дня России 12 июня пришли 25 тысяч жителей региона. В областной столице в фестивале "Мост Дружбы", митинге-концерте "День России" приняли участие свыше 12 тысяч тюменцев и гостей города. Такие цифры приводит комитет по делам национальностей.

Всего в Тюменской области сегодня пройдет около 600 концертов, митингов, эстафет, флешмобов, акций, спортивных и прочих мероприятий, посвященных празднованию Дня России.