Более 25 тысяч жителей Тюменской области приняли участие в праздновании Дня России

17:59 12 июня 2019
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Информационный портал «Тюмень – наш дом»

На митинги и концерты В честь Дня России 12 июня пришли 25 тысяч жителей региона. В областной столице в фестивале "Мост Дружбы", митинге-концерте "День России" приняли участие свыше 12 тысяч тюменцев и гостей города. Такие цифры приводит комитет по делам национальностей.

Всего в Тюменской области сегодня пройдет около 600 концертов, митингов, эстафет, флешмобов, акций, спортивных и прочих мероприятий, посвященных  празднованию Дня России.

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