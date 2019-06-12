Фонд "Возрождение Тобольска" выпустит книгу о сибирской глубинке

Фонд "Возрождение Тобольска" готовит к печати очередной выпуск альманаха "Тобольск и вся Сибирь", на этот раз книга почти в тысячу страниц будет посвящена истории села Муромцево Омской области.

"История села Муромцево и судьбы его жителей по духовно созидающей сути единокровны с тысячами других, имеющих сибирское сердце и корни", - подчеркнул председатель фонда "Возрождение Тобольска" Аркадий Елфимов.

Как пишет "Тюменская область сегодня", это первый том альманаха, который рассказывает о сельской сибирской глубинке. Как всегда, это история всех сельских поселений, входящих в муниципалитет, история освоения Сибири, быт сибиряков, сибирские ремесла, сибирская кухня и, разумеется, великолепные иллюстрации.

Большой раздел посвящен православной церкви. История Муромцевского района, как указывают авторы, насчитывает десятилетия. При этом, следует отметить, что альманах сделан с любовью к истории и книге, впрочем как и предыдущие номера. Новый альманах займет достойное место на полках вдумчивых и любознательных читателей.