В Тюмени прошел флешмоб "Любовь к флагу"

11:26 12 июня 2019
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pp.userapi.com
| Фото: pp.userapi.com

Тюменцы и гости города на Мосту влюбленных в честь Дня России зажгли дымовые шашки белого, синего и красного цветов.  Дым от них соединился в большой триколор над набережной Тюмени.

Инициатором флешмоба стал студент-историк Даниил Чеканов.

"Почти 29 лет назад произошло важнейшее событие в истории нашей страны - принятие декларации независимости РСФСР. Спустя много лет мы празднуем День России. В преддверии праздника мы провели акцию. Разноцветный дым в порядке расположения цветов российского флага развеялся над набережной реки Туры", - прокомментировал акцию Даниил и поздравил всех с праздником.

Теги: День России
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