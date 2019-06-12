В Тюмени прошел флешмоб "Любовь к флагу"

Тюменцы и гости города на Мосту влюбленных в честь Дня России зажгли дымовые шашки белого, синего и красного цветов. Дым от них соединился в большой триколор над набережной Тюмени.

Инициатором флешмоба стал студент-историк Даниил Чеканов.

"Почти 29 лет назад произошло важнейшее событие в истории нашей страны - принятие декларации независимости РСФСР. Спустя много лет мы празднуем День России. В преддверии праздника мы провели акцию. Разноцветный дым в порядке расположения цветов российского флага развеялся над набережной реки Туры", - прокомментировал акцию Даниил и поздравил всех с праздником.