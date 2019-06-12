Тюменским выпускникам осталось сдать ЕГЭ по биологии и информатике

Фото: пресс-служба департамента образования и науки Тюменской области

Единый государственный экзамен по биологии и информатике предстоит сдать тюменским выпускникам 13 июня, после чего, с 17 июня, начнутся резервные дни сдачи экзаменов.

Биологию в этом году выбрали 859 тюменских выпускников, информатику – 489. Им нужно набрать минимум по 40 и 36 баллов соответственно. При этом неудовлетворительный результат не повлияет на получение аттестата, при необходимости предмет по выбору можно будет пересдать только на следующий год (обязательные предметы - русский язык и математику - в сентябре), пишет "Вслух.ру".

С 17 июня до 1 июля предусмотрено 8 резервных дней для выпускников, кто по уважительным причинам не присутствовал на экзамене. В частности, для биологии и информатики резервный день - 20 июня, либо 1 июля, когда резерв распространяется на все предметы.

Ученики Тюменской области могут посмотреть результаты на портале "Электронного образования" или в системе WEB-образования. Горячая линия в департаменте образования Тюмени: (3452) 58–20–03. В департаменте образования и науки Тюменской области: (3452) 56–93–49; 39–02–05; 39–02–30.