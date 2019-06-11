Воспитанники тюменской колонии получили волонтерские книжки

В ряды волонтеров вступили пять воспитанников Тюменской воспитательной колонии. Заместитель директора Областного центра профилактики и реабилитации Алла Ромашко вручила им волонтерские книжки.

"Волонтерство позволит ребятам посмотреть на свою жизнь со стороны, осознать допущенные ошибки, а также поможет благополучной адаптации после освобождения", — добавляет Алла Ромашко. Он считает, что сейчас им необходимо научиться не только самим вести правильный, законопослушный образ жизни, но и научить остальных жить, не причиняя вред себе и окружающим.

Областной центр профилактики и реабилитации, который является одним из немногих в стране государственных реабилитационных центров, активно сотрудничает с воспитательной колонией с начала 2019 года. Первым большим результатом такого взаимодействия явилось участие воспитанников-волонтеров в городском массовом мероприятии "Театральная зарядка", направленном на ведение здорового образа жизни. В настоящее время подростки активно включились в подготовку театрализованной постановки в формате социодрамы в рамках реализации областного профилактического проекта "Отражение". Следующим этапом приобщения волонтеров к профилактической деятельности станет их участие в акциях "Штрих-код" и "Трезвый водитель", рассказали в департаменте социального развития Тюменской области.