Тюменского инженера оштрафовали за техплан несуществующего здания

В Тюмени кадастрового инженера оштрафовали за составление техплана здания, которого на самом деле не было.

В управление Росреестра по Тюменской области обратился тюменец с заявлением о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав на здание площадью 680,3 кв.м. Мужчина представил его технический план. В нем были характеристики объекта и его описание на земельном участке. Проверка показала, что на земельном участке нет никакого здания. Тюменец забрал документы из Росреестра, информация была передана в прокуратуру.

Недостоверный техплан был составлен кадастровым инженером. В отношении него было возбуждено административное дело за внесение заведомо ложных сведений в технический план. Суд оштрафовал его на 30 тыс. рублей.