Тюменские дачники займутся скандинавской ходьбой и гимнастикой

Фото: МАУ «ТГМЦ»

В Тюмени в дачных обществах в четвертый раз стартовал проект "Лето на даче с физкультурой". Открытие проекта прошло в садоводческом товариществе "Лесная сказка".

Цель проекта — создать для дачников возможность заниматься спортом летом. Их учат, как снимать усталость определенной двигательной активностью после труда на своем участке. Проект предусматривает распространение методических рекомендаций по правильному режиму дня, питьевому режиму и режиму питания.

Среди предлагаемых активностей — скандинавская ходьба, общая физическая подготовка, шахматы, шашки, зарядки, спортивные и подвижные игры, общеукрепляющая гимнастика.

В департаменте по спорту и молодежной политике администрации Тюмени рассказали, что в этом году проект "Лето на даче с физкультурой" реализуется в 23 СНТ.