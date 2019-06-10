Юные тюменские экологи пройдут "Лесную школу"

Фото: дворец творчества и спорта "Пионер"

V Областная "Лесная школа" пройдет на биостанции озера Кучак Нижнетавдинского района с 17 по 21 июня. В ней примут участие ученики 6–11 классов — члены школьных лесничеств и активные участники эколого-биологических мероприятий.

Участников школы ждут занятия по дисциплинам: лесоведение, таксация, геодезия, зоология, почвоведение, водная экология, проектная деятельность, обучение навыкам выживания в природе и спортивные, творческие и интеллектуальные игры.

Школу проводит Тюменское областное общественное детское движение "ЧИР", эколого-биологическое отделение дворца творчества и спорта "Пионер" совместно с ТюмГУ и ГАУ Северного Зауралья. Участие в школе бесплатное.