В Тюменском районе обсудили экологические вопросы

Форум "Экологическое ассорти" прошел в селе Княжево Тюменского района. В качестве экспертов выступили представители областного департамента экологии и недропользования и Ялуторовского агротехнологического колледжа.

Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, специалисты департамента рассказали об экологической обстановке в регионе и призвали земляков бережнее относится к природе и ресурсам. Этому, например, учат участников движения "Эколята", которое успешно развивается в области.

С большим интересом сельчане послушали лекцию агронома Ивана Барышникова "Эко-сад своими руками", узнали, что химикатами нужно пользоваться в меру, и вместе с новыми знаниями получили сертификаты.

За теорией последовала практика: участницы клуба "Умелицы" п. Богандинский уже много лет украшают свои огороды куклами, изготовленными из бросового материала. Они научили всех желающих превращать пластиковые бутылки, пенопласт, лоскуты и проволоку в поделки, способные придать индивидуальность саду или огороду.

Финалом форума стал конкурсный показ "Мисс Экология". Княжевские мамы и их дочки потрудились на славу, создав из, казалось бы, совсем непригодных вещей уникальные костюмы. В ход пошли пластиковые пробки, мусорные пакеты, компакт-диски и даже шприцы. Жюри единогласно присудило первое место Александре Кук в наряде "Вакцинация".

С учетом позитивного настроения и прекрасных впечатлений участников и гостей форума, работники культуры Тюменского района планируют и дальше использовать такой формат образовательно-развлекательных мероприятий.