В тюменских детских лагерях проходит профориентационная акция

Традиционная акция "Летний лагерь – территория профориентации" стартовала в Тюменской области. Специалисты Центра занятости города Тюмени и Тюменского района в течение всего лета будут проводить с воспитанниками пришкольных и загородных лагерей профориентационные занятия.

Ребятам расскажут о том, как не ошибиться с главным выбором всей своей жизни выбором профессии. Психологи подготовили несколько профориентационных игр, которые направлены на раннюю адаптацию будущих участников рынка труда к его непростым условиям, сообщает интернет-портал "Мегатюмень".

"Специалисты будут как выезжать в загородные лагеря, такие как "Ребячья республика", "Витязь", "Энергетик", "Алые паруса" и др., так и принимать ребят из пришкольных лагерей в Центре профессиональной ориентации, - рассказала Наталья Цацкина, начальник отдела профессиональной ориентации Центра занятости населения города Тюмени и Тюменского района. – Ежегодно участниками акции становятся более 1500 человек. Ожидаем, что и в этом году охватим не меньшее количество школьников".