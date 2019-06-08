В Тюмени вновь пройдет финал "АрМИ"

Финалы Всероссийских соревнований подразделений инженерных войск "Безопасный маршрут" и "Инженерная формула" "АрМИ-2019" пройдут в Тюмени 29 и 30 июня. Местом их проведения станет Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени Алексея Прошлякова.

Предшествовать финальному этапу будут полуфинальные состязания. 25 июня состоится полуфинал соревнований "Инженерная формула". Свои профессиональные навыки покажут лучшие инженерные расчеты.

27 июня пройдет полуфинал соревнований "Безопасный маршрут". Участникам предстоит отработать действия инженерно-штурмовой группы по преодолению штурмовой полосы. Конкурсанты преодолеют комплекс препятствий, таких как брод, веревочная стена, фортификационные заграждения и другие. Также военнослужащие выполнят задачи по разведке и разминированию местности, уничтожению обнаруженных инженерных боеприпасов, оборудование переходов через препятствия, подготовку колонных путей, проделывание проходов в заграждениях и разрушениях.

Всего в соревнованиях примут участие около 300 человек. Это команды из Московской, Волгоградской, Ростовской, Владимирской, Тюменской областей, Удмуртии, Кабардино-Балкарии, Хабаровского края и Республики Башкортостан. Представители разных военных округов страны продемонстрируют свою подготовку, физические показатели и боевые навыки.

Победители всероссийского этапа представят Вооруженные силы страны на международных соревнованиях "Безопасный маршрут" и "Инженерная формула", которые пройдут на базе ТВВИКУ в начале августа.

Подготовка к проведению игр в Тюмени уже началась. 7 июня военнослужащие пройдут медосмотр. Запланирована также разгрузка техники и ее обслуживание. Участников ждут экскурсии по Тюмени, участие в товарищеских матчах по мини-футболу, волейболу и другим спортивным играм. С 13 июня начнется подготовка личного состава к участию в играх.

Напомним, Тюмень в 2017 году уже проводила соревнования подразделений инженерных войск "Безопасный маршрут" и "Инженерная формула". Организаторы отметили высокий уровень подготовки площадок и повышенный интерес населения к конкурсу.