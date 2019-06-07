На тюменских дорогах с начала года выписано штрафов на 286 млн рублей

15:45 07 июня 2019
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За пять месяцев 2019 года подразделениями Госавтоинспекции Тюменской области было вынесено 387 тысяч постановлений о штрафе. Общая сумма штрафов составила 286 млн рублей. От этой суммы было взыскано 56%.

"В отношении нарушителей, не уплативших штрафы в сроки установленные законом, автоинспекторами в текущем году возбужденно более 3,4 тысяч дел, по результатам рассмотрения которых судом вынесено более 2,7 тысяч постановлений о штрафе, около 104 — об административном аресте, и более 184 — о назначении наказания в виде обязательных работ", — сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области. 

В ГИБДД  напоминают, что административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. Если штраф уплачивается в течение 20 дней со дня вынесения постановления о привлечении к административной ответственности, то необходимо уплатить лишь 50% от суммы штрафа.

Теги: ГИБДД , штрафы
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