УТРО: Владимир Соловьев выступит экспертом на площадке "Урал медийный"

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев выступит экспертом образовательной площадки "Урал медийный" в рамках форума молодежи УФО "Утро", который пройдет в Тюмени с 20 по 30 июня.
Темой общения с участниками форума - молодыми журналистами, контентмейкерами, блогерами и студентами профильных специальностей станет "Трансформация медиа: СМИ и время". Речь пойдет о профессии журналиста в современных условиях, ключевых вызовах и мировых тенденциях в медиасфере.
Напомним, в 2019 году главная тема форума - "Креативный капитал". Урал является одним из промышленных центров России, но регион богат не только этим. Здесь проходят крупнейшие фестивали уличного искусства, рождается федеральное кино и новые технологии, местные художники принимают участие в международных конкурсах.
Заявки на участие подали более 4000 молодых людей из 75 регионов России и иностранные студенты из 25 стран мира.
Из них в Тюмень приедут 1230 человек. Они обсудят креативную экономику в округе, способы креативного мышления, сферы международного взаимодействия, лучшие профсоюзные практики региона, влияние цифровизации на современную культуру и другие вопросы.
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