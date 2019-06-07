УТРО: Владимир Соловьев выступит экспертом на площадке "Урал медийный"

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев выступит экспертом образовательной площадки "Урал медийный" в рамках форума молодежи УФО "Утро", который пройдет в Тюмени с 20 по 30 июня.

Темой общения с участниками форума - молодыми журналистами, контентмейкерами, блогерами и студентами профильных специальностей станет "Трансформация медиа: СМИ и время". Речь пойдет о профессии журналиста в современных условиях, ключевых вызовах и мировых тенденциях в медиасфере.

Напомним, в 2019 году главная тема форума - "Креативный капитал". Урал является одним из промышленных центров России, но регион богат не только этим. Здесь проходят крупнейшие фестивали уличного искусства, рождается федеральное кино и новые технологии, местные художники принимают участие в международных конкурсах.

Заявки на участие подали более 4000 молодых людей из 75 регионов России и иностранные студенты из 25 стран мира.

Из них в Тюмень приедут 1230 человек. Они обсудят креативную экономику в округе, способы креативного мышления, сферы международного взаимодействия, лучшие профсоюзные практики региона, влияние цифровизации на современную культуру и другие вопросы.