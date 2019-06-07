Летний Кубок #TMN по танцевальному спорту впервые пройдет в Тюмени

Формэйшн Вера

Яркое танцевальное событие пройдет в ДК "Нефтяник" 15–16 июня 2019 года. Летний кубок #TMN станет настоящим праздником для спортсменов и соберет пары со всего уральского федерального округа. Площадкой проведения впервые выступит дворец культуры "Нефтяник" — главный зал будет переоборудован под соревнования, а на месте партера и сцены расположится профессиональный паркет площадью до 400 квадратных метров.

Кубок станет и важным отчетным событием для юных спортсменов нового тюменского проекта "Формэйшн Вера Дети". Очередной выход на большой паркет самая младшая группа легендарного тюменского коллектива ждет с нетерпением целый год. 15 июня малыши 3–6 лет исполнят польку, вару-вару, вальс и самбу.

Помимо массового спорта, на паркете будут соревноваться дети, юниоры, молодёжь, а также инвалиды-колясочники. Стоит отметить, что в Тюмени созданы лучшие условия в России для занятий бальными танцами для инвалидов-колясочников. Всего ожидается свыше 1800 участников соревнований и столько же гостей.

Организаторы Летнего Кубка #TMN — министерство спорта РФ, Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла и Федерация танцевального спорта Тюменской области.

Стоимость билета 600 руб., приобрести можно в кассах ДК "Нефтяник" и на сайте kto72.ru