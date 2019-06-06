Тюменцев приглашают на XXX Всероссийский олимпийский день

В Тюмени 16 июня в 12:00 на площадке перед футбольным стадионом "Геолог" (ул. Коммуны, 22) начнется XXX Всероссийский олимпийский день, приуроченный к 75-летию образования Тюменской области, юбилею Международного олимпийского комитета и грядущим II Европейским детским играм. Вход на мероприятия свободный.

На основной площадке праздника "Олимпийский Форт-Боярд" с 12:30 до 14:00 будут соревноваться в ловкости и силе организованные школьные команды города. Им предстоит пройти многочисленные непростые испытания-препятствия, к примеру "гонки по вертикали" или "бампер-футбол". Взрослые тоже не будут скучать и смогут проявить себя перед сдачей норм ГТО в силе, ловкости и меткости. С 14:00 до 15:00 проверить свои силы на площадке сможет каждый.

"Это мероприятия проводится 16 июня по всей России и есть в календарном плане департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области. Оно, по сути, проводится ежегодно, но в Тюмени ранее совмещалось с Днём молодежи. В этом году мы выиграли грант на организацию праздника у Олимпийского комитета России, и потому Тюмень ждёт отдельное грандиозное мероприятие", — отметила на первом заседании рабочей группы организаторов XXX Всероссийского олимпийского дня президент региональной общественной организации "Олимпийский совет Тюменской области" Луиза Носкова.

Во время праздника любой желающий может поучаствовать в работе 20 интерактивных площадок, организованных региональными федерациями, каждая из которых представит разные виды спорта: от шахмат до рукопашного боя, от гиревого спорта до чирлидинга. Тюменцев ждут открытые уроки, мастер-классы и спортивные состязания по видам спорта, культивируемые федерацией. Самые активные участники интерактива получат призы, сувенирную продукцию и атрибутику праздника.

Для горожан будут организованы: зона легкой атлетики; мастер-класс по самбо; шахматный турнир; турнир по армспорту; гигантские шахматы; открытое занятие по рукопашному бою; открытое занятие по чирлидингу и многое другое.

Также ожидаются турниры по стритболу и гиревому спорту, работа воркаут-мастера. Здесь же участники праздника смогут получить подробную информацию о различных спортивных секциях.

"Наша главная цель — развитие спорта на всей территории тюменского региона. Поэтому мы попросили спортивные федерации области предоставить участникам XXX Всероссийского олимпийского дня справочные данные: куда и как можно записаться, когда начинается набор и с каких возрастов, какие виды спорта, как олимпийские, так и не включенные в настоящий момент в олимпийскую программу, представлены в регионе. Это касается не только детей, но и студентов, и взрослых, потому что в Тюменской области очень много желающих заниматься различными видами спорта, и им тоже надо рассказать, где они могут реализовать себя, в том числе в рамках дополнительного образования, в учебных заведениях, в частных организациях. Обо всём этом можно будет узнать на этом мероприятии", — подчеркнула Луиза Носкова.

Почетными гостями станут олимпийские чемпионы, тренеры, известные спортсмены. Будет работать фотозона, состоится автограф-сессия, развернет свою работу фудкорт. Помимо этого на территории мероприятия состоится концертная программа. Партнером мероприятия выступит компания "Тюменьмолоко", которая организует дегустационную площадку и готовит специально для праздника 2500 йогуртов. Встретят гостей ростовые куклы.

Данное мероприятие направлено на привлечение населения к здоровому образу жизни, также это отличный шанс познакомить подрастающее поколение с различными видами спорта и выбрать увлечение по душе.

Мероприятие организовано региональной общественной организацией "Олимпийский совет Тюменской области" под эгидой Олимпийского комитета России и при содействии департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.