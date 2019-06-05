Тюменец прописал 49 мигрантов в квартиру к 6 родственникам

В Тюмени перед судом предстанет 40-летний местный житель, который фиктивно прописывал в квартире родственников гостей из Кыргызстана, Азербайджана, Узбекистана и Таджикистана.
В течение месяца мужчина уведомил орган миграционного учета о прибытии 49 иностранцев в квартиру площадью 53 кв.м, где жили его мать, два брата, сестра с мужем и ребенком.
За фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания тюменцу грозит штраф в размере от 100 до 500 тыс. рублей, принудительные работы на срок до 3 лет либо лишение свободы на срок до 3 лет.
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