Более 700 нарушений в сфере охраны природы выявили тюменские прокуроры

За пять месяцев текущего года Тюменская природоохранная прокуратура выявила 733 нарушения закона в сфере охраны природы

Для их устранения внесено 8 протестов, 54 представления, в суды направлено 34 иска, объявлено 4 предостережения. В итоге к дисциплинарной ответственности было привлечено 46 должностных лиц, к административной — 48 лиц. По административным делам назначены штрафы на сумму более 1 млн рублей. Также возбуждено одно уголовное дело.

В ведомстве отмечают, что за пять месяцев 2019 года природоохранной прокуратурой было разрешено 74 обращения на нарушения природоохранного законодательства. 23 из них удовлетворены.

Так, жительница Тюменского района пожаловалась на соседей, которые активно занимались изготовлением металлоизделий на своем участке. При этом вид разрешенного использования упомянутого земельного участка — индивидуальные жилые дома. За жалобой последовало обращение прокуратуры в суд с иском о запрете такого рода деятельности в жилой зоне до получения санитарно-эпидемиологического заключения, а также до изменения вида разрешенного использования земельного участка. Эти требования были удовлетворены.