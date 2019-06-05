В Тюмени пройдёт XXX Всероссийский олимпийский день

В Тюмени 16 июня в 12:00 на площадке перед футбольным стадионом "Геолог" региональная общественная организация "Олимпийский совет Тюменской области" под эгидой Олимпийского комитета России и при содействии Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области проведёт XXX Всероссийский олимпийский день, приуроченный к 75-тию образования Тюменской области.

Любой желающий может прийти и попробовать свои силы на 20 интерактивных площадках, организованных региональными Федерациями, каждая из которых представит разные виды спорта: от шахмат до рукопашного боя, от гиревого спорта до черлидинга.

Помимо интерактивных площадок на территории мероприятия состоится концертная программа и "Олимпийский Форд Боярд" с различными конкурсами и квестами для детей. Взрослые тоже не будут скучать и смогут проявить себя перед сдачей норм ГТО в силе, ловкости и меткости.

Данное мероприятие направлено на привлечение населения к здоровому образу жизни, а также это отличный шанс познакомить подрастающее поколение с различными видами спорта и выбрать увлечение по душе.