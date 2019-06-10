Не компромисс, а счастье: семейные квартиры в квартале МОЁ с выгодой до 4%!

Специальная акция в дизайн-квартале МОЁ — скидка до 4% на большие квартиры семейного формата 3+ и 4+.

Что такое "семейный формат" 3+ и 4+ в квартале МОЁ?

Это планировки, которые застройщик 4D Development разработал специально для больших семей. Их три вида, а площадь — от 81,8 м² до 91,6 м². Просторно и удобно — это про них. Но это далеко не всё.

Каждая квартира имеет особое построение, ведь они сделаны для разных семей с разными вкусами и жизнью:

• Кому-то хочется немного шика, для них — спальня с приватной ванной в квартире 3+.

• Кому-то нужно личное пространство или кабинет, для них — обособленная комната с гардеробной в формате 3+.

• А кто-то любит принимать гостей, но не хотел бы мешать другим, для них — квартира 4+ с делением на "частную" и "гостевую" зоны.

Квартира 3+, 82,1 м²

Для тех, кто хочет жить со вкусом

Центр приватной части квартиры — главная спальня (16,5 м²), будто подсмотренная в роскошном бутик-отеле. Она наделена собственной ванной (3,8 м²), куда можно попасть только с отдельного входа. У жителей других комнат (11,2 и 12 м²) тоже много удобств: широкие ниши для хранения, свободные метры для рабочей зоны и большие окна. В огромную кухню-гостиную (25 м²) поместятся и кухонный гарнитур, и столовая зона, и мягкий уголок. Окна квартиры "смотрят" на северо-восток.

3 плюс - 82,1 кв.м

Квартира 3+; 81,8 м²

Если кому-то нужен свой мир

В этой квартире вам будет удобно и работать, и отдыхать. Просторная спальня родителей (14,3 м²) находится рядом с детской для малышей (11,7 м²). А еще одна комната — замыкает квартиру с другого края (14,3 м²). В ней созданы условия для комфортной жизни занятого студента или школьника: личная гардеробная, проход на лаунж-балкон (4,8 м²) и два шага до любого санузла — маленького (2,4 м²) или большого (4,5 м²). Окна квартиры выходят на восток и северо-восток.

3 плюс - 81,8 кв.м

Квартира 4+, 91,6 м² (четыре спальни)

Для большой и дружной команды

Какой должна быть идеальная квартира для большой семьи? Эта планировка дает блестящий ответ. Приватная территория здесь отделена от общей зоны. В кухне-гостиной — большой простор для семейных встреч (22, 6 м²) с лаунж-продолжением на удобном балконе (7,3 м²). У каждого жителя квартиры — своя комната для отдыха и личных дел (площадь от 10,1 до 12,6 м²). Две полноценные ванные (3,6 и 4,5 м²) сделают утро большой семьи безмятежным. Окна квартиры "смотрят" на северо- и юго-восток.

4 плюс - 91,6 кв.м

Квартира 4+, 91,6 м² (с комнатой отельного типа)

Место особого назначения

Второй — может сделать сам клиент по своему желанию. Стоит убрать перегородку между спальнями на юго-востоке и квартира получит необычную комнату. Ее легко обставить по образцу номера в отеле или превратить в место особого назначения — библиотеку или даже спортзал.

3 плюс - 91,6 кв.м

Какие решения для семьи есть в квартирах?

Целый комплекс решений будет работать на то, чтобы жизнь большой семьи была комфортной. Ведь время, проведенное вместе, бесценно. Важно, чтобы оно не стало компромиссом, а было счастьем. Поэтому в квартирах МОЁ всем хватает места и родные стены действительно помогают.

— Удачный баланс площадей: в прихожих — широко, в комнатах — удобно, а на балконе — уютно.

— Комнаты, куда поместится практически всё: их формы свободно позволяют поставить кровать, шкаф, школьный или компьютерный стол, игровую зону и тренажер.

— Ниши под шкафы-купе: они сразу заложены в проект и есть везде, где это необходимо.

— Удобные лаунж-балконы: на таких можно работать, увлекаться хобби или просто отдыхать, глядя на город.

— Два и больше санузла в квартире. Как минимум один из них — это просторная ванная комната площадью около 5 м².

— Забота о свете. В квартирах квартала МОЁ будут увеличенные окна, а в некоторых местах— сразу два.

— Есть проект готового ремонта. Это простая и качественная отделка в скандинавском стиле, которая избавит вас от строительных хлопот и которую можно включить в ипотеку.

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Окружение квартала — тоже для семьи?

Да. Сама локация новых домов точно понравится семьям: квартал МОЁ будет напротив супермаркета "О’КЕЙ" на улице Широтной. Совсем рядом — детские сады и школы. К центру города ведут удобные развязки.

Всё, что будет в самом квартале, также сделано для детей и родителей.

— Концепция KINDER INSIDE. По ней дети жильцов смогут ходить на бесплатные развивающие занятия: в школу фотографии, на английский, уроки логопеда и многое другое. Главное — не надо волноваться, как доехал ребенок, ведь до уроков он добирается... на лифте.

— Отдельное внимание — безопасности: в МОЁ — полностью закрытый двор, есть камеры видеонаблюдения и мягкое покрытие для игр во дворе.

— Также в квартале всё удобно: там будут колясочные, комфортный вход в подъезд с мягкой зоной ожидания, два лифта и небольшая торговая галерея.

— Кроме того, сама территория квартала впечатляет — в планах есть ландшафтный дизайн, многоуровневая подсветка, натуральные материалы и единый стиль подъездов.

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Какие акции действуют на квартиры?

На форматы 3+ и 4+ сейчас действуют сразу две акции. Вы можете выбрать ту, которая подходит именно вам:

— Скидки до 4%

3% — на форматы 3+

4% — на форматы 4+

Действуют при любом виде оплаты.

— Сниженная ставка от ПАО "ВТБ"

Эксклюзивно сниженная ставка по партнерской программе банка и застройщика 4D Development только для покупателей квартала МОЁ! Условия вас приятно удивят.

Можно прийти и посмотреть квартиры?

Да. Сам квартал построят к 1 кварталу 2020 года, но типовой этаж уже готов. Приходите на экскурсию! Типовой этаж — это возведенные стены и перегородки, но без отделки. На стройке вас будет сопровождать менеджер, он ответит на любые вопросы, поможет забронировать квартиру и полностью проконсультирует по способам покупки. Записываться на просмотр квартир лучше заранее — по телефону или на сайте.

Сроки акции и форматы квартир ограничены. Успевайте!

Тел: +7 (3452) 28 83 19

Сайт: www.moe72.ru

Застройщик: ГК 4D Development (ООО "Вершины")

Проектная декларация на сайте: https://4development.ru/docs/