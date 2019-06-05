Тюменцев приглашают познакомиться с выставочным проектом "Мир древних культур"

Фото ТМПО

Археологический музей-заповедник предлагает горожанам посетить необычный выставочный проект "Мир древних культур". На интерактивной площадке под открытым небом расположилась реконструкция жилища каменного века "Забытый неолит" — первых сибирских поселенцев эпохи неолита (IV-III тысячелетие до н.э.) по результатам археологических исследований южного берега Андреевского озера.

Как рассказали в пресс-службе тюменского музейно-просветительского объединения, в необычном для нас строении расположены земляные кровати, каменный очаг, культовый тотемный столб, предметы быта и утвари, неолитический инструментарий.

В атмосфере первобытной эпохи посетители познают секреты древних культур, раскроют сложность неолитического бытия, окунутся в мир сибирских охотников.

Археологический музей-заповедник находится на 23 км федеральной автодороги "Тюмень-Омск". Стоимость посещения выставочного проекта — 100 рублей. За экскурсионному обслуживание дополнительная плата 400 рублей (для группы не более 10 человек).

Выставка будет работать до 1 января 2020 года. Подробности по телефонам: 7929-266-84-34, +7 (3452) 76-67-67 или в группе: https://vk.com/tmpo72