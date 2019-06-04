В Тюменской области 6 человек заболели клещевыми инфекциями

По сведениям на 3 июня, в Тюменской области зарегистрирован 1 случай заболевания клещевым энцефалитом и 5 случаев заболевания клещевым боррелиозом.

В целом обращаемость в медицинские организации по поводу укусов клещей не превышает среднемноголетних значений. Всем пострадавшим, обращавшимся за помощью в медучреждения, была назначена экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином.

В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Жителям Тюмени помощь оказывают круглосуточно в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54а). Снятых клещей рекомендуется исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лабораториях ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" и ФБУН "Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии" Роспотребнадзора.