Завораживающая музыка звучала в День защиты детей на площади 400-летия Тюмени

Фото: ЦКиТ "Тюмень"

Городской праздник детского творчества "Фестиваль талантов" развернулся на площади 400-летия Тюмени. Зрители увидели выступления лучших школ искусств города Тюмени, а также смогли поучаствовать в различных мастер-классах и посмотреть интерактивный спектакль.

Фестиваль проходил в рамках национального проекта "Культура" и в этом году выполнял особую миссию: праздник был посвящен 75-летию Тюменской области.

Со словами приветствия выступил уполномоченный по правам ребенка Тюменской области Андрей Степанов. Он поздравил ребят с первым днем лета, началом летних каникул и Днем защиты детей.

Также Андрей Эдуардович отметил, что в Тюменской области делается очень много для того, чтобы наши дети были защищены от бед и неприятностей, чтобы у них были возможности развивать свои таланты.

Андрей Степанов призвал всех взрослых сделать каждый день днем защиты детей и напомнил, что в этот день отмечается и день родителей, с чем и поздравил всех присутствующих и пожелал счастья, здоровья, безопасности, красивого и счастливого лета.

Открыли концерт ребята детской школы искусств имени В.В. Знаменского, которой исполняется в этом году 100 лет. На ярком празднике звучала популярная классика, произведения наших современников, а также выступили творческие коллективы, ансамбли и солисты.

В красочном фестивале приняли участие воспитанники детских школ искусств имени В.В. Знаменского, а также "Этюд" и "Гармония". Зрители увидели номера хореографических ансамблей "Велес" и "Виктория", ансамбля танца "Вертикаль", квартета скрипачей "Каприччио", детского хора "Конопушки" и других ребят.

Со сцены звучали и радовали слух мелодии Штрауса и Пьяццола в исполнении детского симфонического оркестра и другие завораживающие композиции.

Изюминкой праздника стали тематические площадки от детских школ искусств "Гармония", "Этюд", имени В.В. Знаменского, а также детской художественной школы имени А.П. Митинского и центра творческого развития и гуманитарного образования "Этнос", они подготовили гостям праздника разнообразие развлечений.

Так, например, зрителям предложили ознакомиться с приемами свободной росписи в технике холодный батик, сплести поделки из проволоки, изготовить вазочки, нарисовать скетч-портреты и попробовать другие виды творчества.

Кроме того, все желающие смогли принять участие в мастер-классах, таких как "Гравюра на картоне", "Купола Тюмени", "Силуэты любимых городов", "Природные мотивы", "Акварельные этюды" и других.

На мероприятии работал клуб настольных игр "Тюмень художественная". Здесь ребята разных возрастов поиграли в настольные игры.

Центр "Этнос" представил гостям мастер-классы по изготовлению игрушек из фетра "Игрушки-перевертыши" с организацией детской выставки "Мои любимые игрушки", по кляксографии "Веселые портреты" с организацией детской выставки "Творенье детских рук" и по росписи народной игрушки "Зверята ребятам!" с организацией детской выставки "Мир глазами детей".

Никого не оставил равнодушным показ интерактивного спектакля "Рыжий чулок" от актеров молодежного театра имени В.С. Загоруйко "Ангажемент". Праздник удался на славу, огромное количество благодарных отзывов тюменцев говорит о том, что и дети, и родители, и педагоги, и организаторы постарались на славу.