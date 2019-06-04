Детский фестиваль-конкурс "Театр в чемодане" прошел в Тюменском театре кукол

Фото ТКТО

1 и 2 июня в Тюменском театре кукол прошел фестиваль-конкурс спектаклей малых форм для детей "Театр в чемодане". В фестивале приняли участие детские и взрослые театральные коллективы Тюмени и Тюменской области.

Напомним, что фестиваль представляет собой открытый культурный проект, целью которого является сохранение и развитие кукольного искусства в Тюменской области. Мероприятие приурочено ко Дню защиты детей и Году театра в России. Организатором выступило Тюменское концертно-театральное объединение при поддержке департамента культуры Тюменской области. Жюри фестиваля-конкурса возглавил Народный артист РФ Владимир Орел.

"Я очень рада, что этот фестиваль возник, — рассказала член жюри, профессор кафедры театральной режиссуры ТГИИК Марина Жабровец. — Тюмень не насыщена фестивалями по сравнению с другими крупными областными центрами. Такие мероприятия стимулируют творчество, дают возможность посмотреть коллективы из разных уголков области, обменяться опытом, послушать мнения жюри. Они возвращаются с огромным желанием работать и развиваться дальше. Это важно для детей и их педагогов".

По словам Марины Жабровец, в будущем при проведении подобных фестивалей, необходимо делать различные мастер-классы для руководителей, детей, актеров. Тогда фестиваль станет не просто конкурсом, а школой жизни, даст возможность повысить свое мастерство.

Автором идеи фестиваля стал режиссер-постановщик театра кукол Сергей Кузин, он и предложил название "Театр в чемодане". В течение двух дней на малой и большой сцене театра свои постановки показали коллективы из Тюмени, Заводоуковска, Ишима, поселков Голышманово, Викулово и Боровского. Всего за два дня жюри отсмотрело 15 спектаклей малой формы.

"Много ярких, самобытных, талантливых детей собралось на этом фестивале, — отметила член жюри, заслуженная артистка РФ Елена Орлова. — У них очень красивые светлые лица, они занимаются любимым делом. Мне бы хотелось, чтобы дети здесь были собой. Работали так, как они это чувствуют. И очень хорошо, что есть такой фестиваль, который может привлечь внимание к театру. Ведь именно театр сейчас дает возможность общения, которое так важно в нашем современном мире, где ребенок больше проводит времени в телефонах, гаджетах".

В номинации "Детские коллективы" диплом лауреата 1-й степени получил театральный коллектив "Зазеркалье" МАУ "Голышмановский Центр Культуры и досуга", 2-й степени —Театр кукол и масок КУЛИСКА ОДО МАУ "Центр дополнительного образования детей города Ишима", 3-й степени — театральная студия "Зазеркалье" МАУК "ЦКД" Викуловского района.

Лауреатами в номинации "Взрослые коллективы" стали тюменцы: театр кукол "Старый Саквояж" (1-й степени), театр кукол и теней "Ларчик" (2-й степени), театр анимации "Альтер-Эго" (3-й степени).

По задумке организаторов, фестиваль может стать ежегодным, а также расширить географию участников. В дальнейшем и жюри, и руководство театра выразили желание сделать фестиваль всероссийским.

Справка. Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор - Надежда Казначеева.