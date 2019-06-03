В Тюмени спасли 4-летнего ребенка, наевшегося таблеток

В минувшее воскресенье помощь медиков потребовалась 4-летнему мальчику, который отравился таблетками. Как оказалось, ребенок съел около десяти таблеток ноотропного препарата, который лежал в доступном для него месте.

Бригада скорой помощи была на месте через 7 минут. После промывания желудка ребенка госпитализировали в ОКБ №1, где ему проведут полную диагностику и обследование.

По словам врача скорой медицинской помощи, гипотензивные, седативные, спазмолитические препараты очень опасны. Даже одна таблетка, предназначенная для взрослого, может вызвать передозировку у маленького ребенка.

"Резкая смена поведения у ребенка должна насторожить родителей. Вроде бы малыш только что прыгал, играл и вдруг затих и не реагирует на обращенную речь, стал сонливым, бледным. Первым делом посмотрите, нет ли рядом с ним упаковки из-под таблеток, проверьте домашнюю аптечку и постарайтесь определить, не отсутствуют ли какие-либо лекарства. Даже если вы всего лишь заподозрили, что ребенок мог выпить лекарственные средства — это уже повод для срочного обращения за медицинской помощью", — рекомендует врач скорой помощи.

Если застали ребенка в момент поедания таблеток или сиропов, нужно сразу вызвать рвоту. И обязательно проконтролировать в рвотных массах наличие препаратов. Если они вышли, можно немного успокоиться, но непременно обратиться за консультацией к врачу.