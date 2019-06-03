В Тюмени назвали победителей областного конкурса "Семья года"

11:39 03 июня 2019
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В конкурсе участвовало 60 семей со всех территорий области по номинациям "Многодетная семья", "Молодая семья", "Семья-хранитель традиций", "Сельская семья", "Золотая семья". Чествование  победителей регионального этапа состоялось 31 мая в Тюмени.

В номинации "Многодетная семья" победили Станислав и Надежда Подкорытовы из Тюмени, второе и третье места заняли  Юрий и Ольга Лисьих из Ярковского района и Леонид и Татьяна Процык из Уватского района

Среди молодых семей лидерами стали тюменцы Константин и Наталья Селифановы. Их земляки Виктор и Надежда Молокитины и  Илья и Ксения Борисовы из Уватского района  - на втором и третьем месте.

В номинации "Семья – хранитель традиций" первое место заняли Галиолла и Баян Нурпеисовы, второе - Александр и Мария Казаковы, на третьем - Владимир и Екатерина Третьяковы. Все семьи живут в Тюмени.

Иван и Алена Ахметов из Тюменского района признаны лушими в номинации "Сельская семья". Виктор и Алена Шмидт из Бердюжского района на втором месте, Михаил и Виктория Кривоносовы из Уватского района - на третьем.

В номинации "Золотая семья" один призер: третье место  жюри присудило  Григорий  и Августа Кузнецовы  из Упоровского района.

Конкурсные материалы семей, занявших первые места в каждой из номинаций, направлены на рассмотрение в оргкомитет Всероссийского конкурса для участия в финале всероссийского конкурса.

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