В Тюмени назвали победителей областного конкурса "Семья года"

В конкурсе участвовало 60 семей со всех территорий области по номинациям "Многодетная семья", "Молодая семья", "Семья-хранитель традиций", "Сельская семья", "Золотая семья". Чествование победителей регионального этапа состоялось 31 мая в Тюмени.

В номинации "Многодетная семья" победили Станислав и Надежда Подкорытовы из Тюмени, второе и третье места заняли Юрий и Ольга Лисьих из Ярковского района и Леонид и Татьяна Процык из Уватского района

Среди молодых семей лидерами стали тюменцы Константин и Наталья Селифановы. Их земляки Виктор и Надежда Молокитины и Илья и Ксения Борисовы из Уватского района - на втором и третьем месте.

В номинации "Семья – хранитель традиций" первое место заняли Галиолла и Баян Нурпеисовы, второе - Александр и Мария Казаковы, на третьем - Владимир и Екатерина Третьяковы. Все семьи живут в Тюмени.

Иван и Алена Ахметов из Тюменского района признаны лушими в номинации "Сельская семья". Виктор и Алена Шмидт из Бердюжского района на втором месте, Михаил и Виктория Кривоносовы из Уватского района - на третьем.

В номинации "Золотая семья" один призер: третье место жюри присудило Григорий и Августа Кузнецовы из Упоровского района.

Конкурсные материалы семей, занявших первые места в каждой из номинаций, направлены на рассмотрение в оргкомитет Всероссийского конкурса для участия в финале всероссийского конкурса.