Тюменский опыт проведения уроков истории на базе парка "Россия – Моя История" предложили тиражировать на всю страну

В Тюмени завершился городской "Фестиваль методических разработок по изучению истории и культуры России", который проводился среди педагогических работников образовательных организаций города. Участники, прошедшие поэтапный отбор, презентовали свои методические разработки, идеи, находки и рекомендации в залах исторического парка "Россия – Моя История". Их оценивала экспертная комиссия с участием приглашенных специалистов Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый Орел", сообщили в пресс-службе организации.

Организаторами конкурса выступили "Информационно-методический центр" города Тюмени, Тюменское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Общество развития русского исторического просвещения "Двуглавый Орёл" и Исторический парк "Россия – Моя История". Финалистами стали семь учителей из тюменских школ, которые представили методические материалы по проведению уроков истории и обществознания.

Так, Любовь Наумова из школы №48 подготовила квест по историческому краеведению "Родной Тюменский край люби и знай". Ольга Иванова из школы №67 разработала игры на уроках истории на базе исторического парка "Россия — Моя История". Учитель школы №15 Елена Булычева предложила использовать ресурсы исторического парка как средства повышения познавательного интереса учащихся при изучении обществознания.

Выступления тюменских учителей оценивали почетные гости — известный историк, доктор исторических наук, академик РАЕН, член совета Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орёл" Владимир Лавров, эксперт Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый Орел" по работе с регионами, заместитель исполнительного директора Общества Роман Билибин и представители экспертной комиссии, в составе которой: директор Информационно-методического центра, Почетный работник общего образования РФ Наталья Старых, руководитель тюменского регионального отделения Общества "Двуглавый Орел" Игорь Ракша, директор Исторического парка "Россия – моя история" Павел Шафорост.

Известный историк Владимир Лавров выступил с лекцией об экономическом состоянии Российской Империи периода правления Государя Николая II и предпосылках революции. Это было одно из сильнейших в мире государств, в эти годы был построен Великий Сибирский Путь – Транссибирская магистраль длиной около 7 тыс. км. Тогда одной из предпосылок начала переворота стало то, что СМИ позволили слишком активно критиковать власть, опустили планку цензуры, из-за чего в периодике был один негатив, а явных успехов и достижений никто не замечал.

По мнению Игоря Ракши, крайне важно осознать события 100-летней давности и сделать выводы по событиям тех лет. Это – одна из задач хорошего учителя истории.

Лучшие педагогические практики по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию обучающихся были презентованы в ходе мероприятия в Тюмени. Технологии преподавания истории и обществознания, представленные в рамках конкурса, соответствуют времени и задачам, которые предъявляются к современному учителю истории – быть объективным, научить знать и любить историю, уважать ее, уметь анализировать и делать выводы для недопущения ошибок прошлого.

"Раньше обучение на историческом факультете считалось престижным и высокорейтинговым, именно туда был самый высокий проходной пал и наибольшее количество желающих поступить. Ведь после окончания истфака многие становились видными партийными функционерами – доказательство этому графа образования среди представителей высших эшелонов власти. Все дело в том, что Советскому Союзу история нужна была для формирования идеологии – чтобы разговаривать с сомневающимися по определенной технологии. Коммунистическая идеология пала, но на смену ей не пришла другая. Рейтинг и статус учителей истории, как и исторического образования, упал. Ранее элитная профессия стала никому не нужной. А ведь эти люди выполняют такую важную роль: в самом начале пути дают школьникам и студентам знания истории для того, чтобы сформировать правильные ценностные ориентиры и позволить сделать выбор, какому пути следовать, куда стремиться", — поделился мнением Игорь Ракша.

Он напомнил, что многие годы нас учили по марксистско-ленинистской истории, прославляя страшный переворот и вождей, у которых руки по локти в крови. Но история должна стать неразрывной: Россия насчитывает не сто лет, а многие века, и эту историю надо знать, чтить и уважать. Вернуться к истокам могущественной державы, возрождая исконно русские ценности и традиции.

Игорь Ракша отметил высокий уровень преподавания истории в тюменских школах и работу департамента образования Администрации Тюмени, департамента образования и науки Тюменской области по поддержке образовательных учреждений и педагогов. В частности, огромные усилия прилагаются для того, чтобы дети знали историю не только по учебникам, а изучали ее с помощью различных форматов, мультимедийных технологий – эту возможность предоставляет Исторический парк "Россия – Моя История".

"В Тюменской области смогли реализовать сложную схему, по которой школьники не только из Тюмени, но и из районов регулярно бывают в историческом парке. Для этого выделяются автобусы, организованно проходят экскурсии, вход для всех – бесплатный. Благодаря этому показатель посещаемости парка "Россия – Моя История" в нашем регионе – один из самых высоких в России. Тюменский опыт интеграции музейных возможностей в проведение уроков истории в общеобразовательных школах можно и нужно тиражировать на всю страну! Более того, показатель посещаемости детьми исторического парка в регионе может стать 16-ым критерием оценки эффективности деятельности губернаторов", — заявил Игорь Ракша. Его поддержали московские эксперты: Роман Билибин и Владимир Лавров, а также тюменские коллеги.

Одна из главных проблем, которую предстоит решить в ближайшее будущее в этом направлении, — это сменить сознание самих учителей, которые зомбировались советской историей и не все могут быстро переформатировать свои знания и предрассудки. Многие тюменские педагоги смогли это сделать, научились собирать по крупицам ту историю, которая славит могущество и ценности великой многовековой России.

Участникам конкурса "Фестиваль методических разработок по изучению истории и культуры России" в рамках мероприятия презентовали учебно-методическое пособие "Трудные вопросы отечественной истории" под редакцией Д.М. Володихина. Это издание особенно ценит схиархимандрит Илий, духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который на девятом десятке жизни повидал и могущество, и разрушение России.

Всем учителям подарили эту книгу, а также издание "Вернуться в Россию: третий путь, или тупики безнадежности", автором которого является исполнительный директор Общества "Двуглавый Орел", генерал-лейтенант, кандидат исторических наук Леонид Решетников. По отзывам рецензентов, читая выстраданные строки из этой книги, хочется плакать от боли утраты великой России.

Сами учителя выразили огромную благодарность организаторам конкурса и данной встречи, выразили надежду, что на следующее мероприятие педагогического сообщества уже регионального значения, которое состоится в августе, от Общества "Двуглавый Орел" также приедет сильный спикер, который поделится своим опытом и знаниями.

Отметим, победителем конкурса стала Елена Поклонцева из школы №65, на втором месте Нина Маслякова-Васильченко и Татьяна Мартюченко из школы №68. Третье место присудили Любови Наумовой из школы №48.

В рамках мероприятия также состоялся круглый стол, в котором приняли участие представители оргкомитета конкурса, приглашенные эксперты, учителя. Все отметили, что тюменские школьники активно и с удовольствием посещают исторический парк "Россия – Моя история". Однако выявлена проблема – низкий уровень посещения интерактивного исторического музея их родителями, взрослыми.