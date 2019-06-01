Куда сходить с детьми в Тюмени 1 и 2 июня

Афиша Тюмень | КтоКуда72

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет вашему вниманию Топ мероприятий на эти выходные для всей семьи. Желаем вам чудесно отдохнуть!

Выставка продажа "Любимая Индия"

Крупнейшая выставка–продажа индийских товаров вновь обрадует жителей города настоящими индийскими товарами и зажигательной шоу программой.

На выставке представлены: уникальная бижутерия, изделия из серебра с натуральными камнями, изделия из жемчуга; многочисленные текстильные изделия (наборы постельного белья, полотенца, покрывала, пледы, портъеры, тюль); натуральная индийская косметика (крема, маски, шампуни, гели, скрабы и многое другое ведущих фирм); натуральные шелковые ковры, мебель ручной работы, декор, благовония, сумки и кошельки, палантины из натуральных тканей, одежда; индийский и цейлонский чаи, рис Басмати, специи, восточные сладости.

Когда: 1 и 2 июня с 11:00 до 19:00

Где: выставочный зал (ул. Севастопольская, 12)

Вход свободный!

0+

Игротека от магазина "Мосигра"

Множество самых разнообразных настолок — к твоим услугам. А опытные ребята из "Мосигры" с удовольствием объяснят правила незнакомых игрушек. Приходи зарядиться отличным настроением в пятницу вечером или перед трудовой неделей, поесть вкуснейшую пиццу и просто приятно провести вечер.

Когда: по пятницам с 18:00 до 21:00, по воскресеньям с 15:00 до 18:00

Где: "Додо Пицца" (в пятницу — ТРЦ "Гудвин", в воскресенье — ул. Кирова, 23)

Участие бесплатно!

12+

Фестиваль талантов

Гостей ждет разнообразие интерактивных площадок и мастер-классов. Зрителям предложат ознакомиться с приемами свободной росписи в технике холодный батик, сплести поделки из проволоки, изготовить вазочки, нарисовать скетч-портреты и попробовать другие виды творчества.

Лучшие творческие композиции представят в этот день на большой сцене воспитанники детских школ искусств имени В.В. Знаменского, а также "Этюд" и "Гармония". Зрители увидят номера хореографических ансамблей "Велес" и "Виктория", ансамбля танца "Вертикаль", квартета скрипачей "Каприччио", детского хора "Конопушки" и других ребят. Кроме того, со сцены будут звучать мелодии Штрауса и Пьяццола в исполнении детского симфонического оркестра и другие завораживающие композиции.

Изюминкой "Фестиваля талантов" станет показ интерактивного спектакля "Рыжий чулок" от актеров молодежного театра имени В.С. Загоруйко "Ангажемент", который состоится в 16 часов на площади 400-летия Тюмени.

Когда: 1 июня с 13:00

Где: площадь 400-летия Тюмени

Участие бесплатно!

0+

Мастер-класс "Мультяшки на рубашке"

Посетителей музея будут ждать любимые персонажи советских мультфильмов: Карлсон, Незнайка, Иа, Чебурашка. Каждый сможет разукрасить значки с изображением этих и других героев самостоятельно и уйдёт с мастер-класса с уникальной поделкой, сделанной собственными руками. Требуется запись по телефону: 68-11-11.

Когда: 1 июня с 10:00 до 16:00

Где: исторический парк "Россия — Моя История" (ул. Орджоникидзе, 47)

Стоимость: 250 рублей с человека

6+

Международный День защиты детей в музее "#ЛЕТНИЙДВИЖ"

Музей приглашает всех мальчишек и девчонок, а также их родителей на уличную площадку с концертной программой, играми и конкурсами, с различными мастер-классами, песнями и танцами.

Программа мероприятий:

12:00-15:00 Концертно-игровая программа "Openair". 0+

Игры, конкурсы и выступление детских творческих коллективов. Локация: Уличная площадка перед музеем. Вход свободный.

13:00-18:00 Экспресс мастер-классы "Рукоделомания". 6+

— "Глиняная свистулька". Создание одного из древнейших духовых музыкальных инструментов – свистульки-птички. Стоимость 50 руб./чел.

— "3D-открытка". Изготовление объемной открытки. Вход свободный.

— "Нетающее мороженое". Яркий кулон из фоамирана в виде любимого лакомства в простой технике исполнения. Вход свободный.

— "ИзоЛЕТО". Создание уникального рисунка на необычном материале. Авторский аксессуар из экокожи порадует новыми впечатлениями маленького творца. Вход свободный.

— "Отдарок на подарок". Традиционная русская кукла. Первая кукла, самостоятельно сделанная ребенком. Вход свободный.

— "Ангелочек". Одна из первых обереговых кукол, которая встречает ребенка при появлении на свет. Подрастая, дети сами могли сделать такую куклу для младших братьев и сестер. Вход свободный.

Локация: Атриум Музейного комплекса им. И.Я. Словцова. Продолжительность: 15-30 минут.

12:00-19:00 "#СОТВОРИМЧТОХОТИМ". 0+

Зона самостоятельного творчества. Раскраски, лего, конструкторы, читальный уголок, рисование за мольбертами, грифельная стена, песочная комната. Локация: ДЦ "Музейляндия". Вход свободный.

11:00-17:00 "Вундеркинд". 6+

Соревнование по шашкам для детей от 6 до 10 лет. Регистрация участников: 11:00-13:00. Начало турнира:14:00. Локация:Уличная площадка перед музеем. Вход свободный.

15:00-17:00"#ВСЕВТАНЦАХ". 0+

Танцы для детей и взрослых с танцевальной студией "Mamacita".

15.00-15.30 "Танцевальные игры" (дети 3-4 года)

15.30-16.15 Современная хореография (дети 5-7 лет).

16.15-17.00 Кубинская сальса (дети 8-15 лет).

Локация: Уличная площадка перед музеем.

Вход свободный.

13:00-17:00 "Мульти-пульти". 0+

Мультфильмы нон-стоп. Для любителей мультфильмов. В музее можно не только сходить на выставки и наслаждаться экскурсиями, но и побывать на киносеансах. Короткометражные, игровые, документальные, анимационные фильмы и мультфильмы от "Ноль +". Локация: ДЦ "Музейляндия". Детский кинотеатр. Вход свободный.

13:00, 15:00, 17:00 "Эмодзи". 6+

Фестиваль воздушного змея

В программе: праздничный концерт, конкурсы и подарки, бесплатный аквагрим, запуск воздушных змеев и многое другое.

Когда: 1 июня в 15:00

Где: у ТРЦ "Остров" (ул. Федюнинского, 67)

Участие бесплатно!

0+

День защиты детей на Цветном бульваре

Гостей праздника встретят всеми любимые театральные персонажи: Пьеро, Арлекин и Коломбина. Взрослые на несколько часов забудут, что они взрослые, а дети выберут наклейки с популярными героями сказок и мультиков и посвятят своих родителей в любимых персонажей.

Также здесь тюменцы поиграют в гигантский твистер, в любимые "классики", "резиночки", "скакалки" и даже "Казаки – Разбойники", в морской бой на открытой площадке, примут участие в семейных эстафетах.

Отдельное внимание заслужит интерактивно-художественная площадка "Kid’s Art". ГИБДД готовит для гостей интерактивную площадку "Островок безопасности". Студии эффективной растяжки "33 шпагата" организует спортивную площадку под названием "Здоровое поколение".

На сценической площадке пройдет праздничная концертная программа, с участием лучших творческих коллективов города, а также театрализованная игровая программа-сказка Тюменского института культуры и мульт-караоке.

Когда: 1 июня с 11:00

Где: Цветной бульвар

Вход свободный!

0+

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