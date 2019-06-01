Тюменские минеральные воды оказались целебнее европейских

В Тюменской области провели сравнительный анализ качества минеральных вод, используемых в лечении в местном санатории "Красная гвоздика" и на европейских курортах Висбаден, Хайдусобосло и Абано-Терме.

Оказалось, что соленость минеральной воды центра "Красная гвоздика" в два раза выше, чем на знаменитом бальнеологическом курорте Висбаден в Германии; содержание йода в 1,5 раза больше, чем на известном мировом бальнеологическом курорте Хайдусобосло (Венгрия), который называют "Меккой ревматиков"; концентрация брома в три раза больше, чем на мировом бальнеологическом курорте Абано-Терме (Италия).

Как отмечают в департаменте социального развития Тюменской области, бальнеолечение в тюменских минеральных источниках рекомендовано при различных заболеваниях опорно-двигательного аппарата, системы кровообращения, болезнях нервной и эндокринной систем, а также заболеваниях кожи, и входит в перечень оздоровительных и санаторно-курортных услуг, оказываемых в качестве мер социальной поддержки.

Ежегодно по бесплатным путевкам двухнедельные курсы лечения в "Красной гвоздике" проходят около трех тысяч человек - ветеранов Великой Отечественной войны и пенсионеров (по льготным путевкам с частичной оплатой). В последние недели мая в центре отдохнули сто ветеранов Великой Отечественной войны из Тюмени и районов области, получившие путевки в рамках проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография".