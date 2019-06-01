Новый корпус детсада в Боровском готов принимать воспитанников

Шесть групп разместятся в новом трехэтажном корпусе "Кораблик" детского сада "Журавушка" в поселке Боровский Тюменского района, пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь".

"Две группы будут подготовительные, перейдут из другого корпуса, и набраны 4 группы детей 2015 года рождения. Мы полностью закрыли очередь, и в этом году набираем уже деток 2016 года", - рассказывает Наталья Малыгина, старший воспитатель.

По ее словам, в корпусе все сделано для удобства и комфортного развития детей – просторные комнаты для сна и игр детей, музыкально-физкультурный зал, сенсорная комната, кабинет психолога, логопеда, комната психологической разгрузки, медблок. Для прогулок организованы площадки по типу парковой зоны без ограничений с яркими игровыми комплексами.

3-этажное здание корпуса "Кораблик" оформлено тематически – на фасаде красуется парус. В садичном дворе сегодня развернулось целое морское царство: сцена-корабль, выставка экспонатов колледжа водного транспорта. Здесь же проходят мастер-классы по росписи на гальке, вязание морского узла, твистинг, бумажное шоу, морские состязания для детей и взрослых, рисование морским песком, аквагрим. Гостей встречают ростовые куклы и капитан корабля с боцманом.

Необычно прошло и официальное открытие, во время которого ключ к новому корпусу "прилетел" по воздуху – на квадрокоптере – прямо в руки улыбчивого воспитанника детского сада. Также все желающие смогли сходить на экскурсию по "Кораблику", а продолжился праздник на Никольской площади в центре поселка, где проводится большой праздник в честь Дня защиты детей.