"Афиша Тюмень" разыгрывает пригласительные карты в FITBERRI

Фото Афиша Тюмень

"Афиша Тюмень" в своем Инстаграме разыгрывает пригласительные карты от фитнес-центра FITBERRI "Три счастливых дня в Фитберри".

Каждый участник конкурса получит шанс стать обладателем карты на две персоны. Всего будет два победителя.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, надо подписываться на страницу "Афишы" в Инстаграмм @afisha_kto и лайкнуть эту публикацию. Кроме того, в комментариях под постом розыгрыша надо, не повторяясь, отметить трех друзей. Можно оставить любое количество комментариев. Чем больше их будет, тем выше шансы на успех!

Имена победителей станут известны 13 июня. Их выберет специальное приложение среди тех, кто выполнит условия конкурса.

"Фитберри" - это фитнес-центр класса люкс. Огромный выбор фитнес сервисов и возможностей. "Фитберри" выбирают люди, которые привыкли добиваться в жизни лучшего, ценят комфорт и четко осознают, что здоровье – это бесценный актив.

В основе "Фитберри" лежат три ключевых идеи – "Максимум фитнеса", "Комфорт до мелочей", "Все включено". Это позволяет сделать фитнес максимально интересным, полезным и результативным.