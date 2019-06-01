В Тюмени туристы смогут почувствовать себя нефтяниками

Фото Агентства туризма и продвижения Тюменской области

Тюмень, нефтяная столица России, приглашает этим летом всех желающих в путешествие, которое раскроет тайны об удивительном природном богатстве – нефти.

Многие скажут, что нефтяник – профессия мечты, но мало кто представляет, как добывают нефть на самом деле. Понять это смогут участники маршрута нефтяника "Черное золото Сибири".

Туристы прикоснутся к истории освоения нефтегазовой столицы России в музее Тюменского индустриального университета, смогут попасть на настоящую буровую установку, узнать о подвиге советских граждан во времена освоения Севера, а также понять, что горячее сердце России находится в Тюменской области.

Ждет туристов и необычное угощение – уха нефтяника. Это ароматный наваристый суп абсолютно черного цвета, приготовленный из северной рыбы. В чем его секрет, можно узнать только на дегустации.

Маршрут представляет интерес для взрослых и детей. Промышленный туризм — хорошая возможность для школьников познакомиться с востребованными специальностями в сфере ТЭК. Хотите вырастить будущих нефтяников - непременно берите в путешествие детей!

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Важно отметить, что участие в туристическом маршруте не лишает туристов возможности планировать отдых в Тюменской области с учетом собственных интересов. В рамках туров по желанию предлагается посетить известные тюменские термальные источники, а также предоставляется свободное время для самостоятельных прогулок.

Подробнее ознакомиться с туристическим потенциалом региона и оформить заявку на участие в туристическом маршруте можно на сайте https://visittyumen.ru/. Агентство туризма и продвижения Тюменской области расположено по адресу: г. Тюмень, ул. Сакко, 30. Справки по телефону: + 7 (3452) 56-89-72.

Составить индивидуальный туристический маршрут поможет приложение VisitTyumen.

Доступно для скачивания:

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