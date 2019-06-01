Жителей поселков Тараскуль и Плеханово приглашают на праздник детства

Театрализованные представления готовит Дом культуры и творчества "Торфяник" в честь Дня защиты детей для жителей поселков Тараскуль и Плеханово, сообщили в пресс-службе ЦКиТ "Тюмень".

2 июня в 12 часов праздник пройдет в поселке Тараскуль. Всех мам и пап приглашают принять участие в мероприятии. Вместе со сказочными персонажами клоуном Смешинкиным и забавной Забиякой мальчишки и девчонки поучаствуют в спортивных состязаниях, эстафетах, а также будут петь веселые песни и танцевать задорные танцы. Всех участников ждут призы и подарки.

2 июня в 16 часов мальчишки и девчонки поселка Плеханово смогут принять участие в театрализованном представлении "Звонкое лето". Гости отправятся в путешествие в Волшебную страну детства и получат заряд бодрости, позитива и хорошего настроения.

Зрителей ждет увлекательная встреча с интересными героями, яркие и зажигательные танцы, весёлая и занимательная игровая программа, спортивные конкурсы, а также возможность проявить себя творчески. Всех желающих приглашают на праздник.