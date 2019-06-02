Зал для экспериментальных спектаклей может появиться в Тюменском театре кукол

Фото Екатерины Христозовой

Тюменский театр кукол планирует организовать экспериментальную сцену для привлечения взрослого зрителя. Открытие состоится в 2020 году.

Как рассказал директор тюменского театра кукол Василий Пустыльников, к этому времени в учреждении начнется капитальный ремонт, поэтому на месте производственного помещения решено сделать экспериментальную площадку.

"Не исключено, что мы начнем работы именно с нее. Там будем ставить кукольные спектакли для взрослых", - отметил он. По словам Василия Пустыльникова и режиссера театра Натальи Явныч, у тюменских театралов выработался стереотип, что кукольный театр – для детей. Однако в мае 2019 года тюменские кукольники после семилетнего перерыва вернули в репертуар театра спектакль "Маленький принц" по мотивам сказки Антуана де Сент-Экзюпери в рамках проекта "Сказки для взрослых". Артисты опасаются, что не смогут постоянно заполнять большой зал взрослой аудиторией. По задумке творческого коллектива, зал экспериментальной сцены вместит до 100 человек, пишет ИА "Тюменская линия".

"40 лет назад в кукольном театре взрослые спектакли были востребованы, но тогда не было ни интернета, ни видеосалонов. В наши дни уже была попытка поднять это направление, но не получилось. Стартует новая волна. Надеюсь, она будет удачной, а проект – длительным", – поделился Василий Пустыльников.